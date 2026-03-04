Rencontre autour de Caravage avec l’Opéra national du Rhin, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre autour de Caravage avec l’Opéra national du Rhin Lundi 23 mars, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

En partenariat avec l’Opéra national du Rhin

Enfant terrible du baroque et artiste de génie, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Caravage (1571-1610), a révolutionné l’histoire de la peinture. Son style unique, caractérisé par un naturalisme anticonformiste et une maîtrise absolue du ténébrisme, a fait école et rayonné dans toute l’Europe. La puissance et le mystère de son œuvre sont néanmoins souvent assombris par une lecture pseudo-biographique de ses tableaux, nourrie par la légende sulfureuse que nombre de romanciers et quelques historiens enflammés ont tissée. Or, en ciselant la chair de ses sujets par le contraste des ombres et de la lumière, Caravage donne avant tout à voir une profondeur humaine sans égale, à la fois immanente et spirituelle. Une profondeur qui impose un silence à même de nous faire entendre nos battements de cœur.

Venez découvrir les coulisses de ce ballet lors d’une rencontre exceptionnelle avec Bruno Bouché, Chorégraphe, et Sabrina Sadowska, directrice du Ballet de Chemnitz, un échange animé par Laura Cappelle.

À découvrir à l’Opéra national du Rhin du 25 mars au 1 avril 2026.

Caravage est un ballet signé Bruno Bouché.

Photographie : ©J Panconi ©Agathe Poupeney ©Nasser Hashemi

