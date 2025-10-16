Rencontre autour de Claude Cahun et Marcel Moore Musée d’arts de Nantes Nantes

Rencontre autour de Claude Cahun et Marcel Moore Musée d'arts de Nantes Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre

À l’occasion de la parution du numéro « Claude Cahun et Marcel Moore » de la revue 303, une rencontre autour de ces deux artistes est organisée le 16 octobre 2025 à 18h à la librairie du Musée d’arts de Nantes, en présence de : – Tirza True Latimer, professeure émérite d’histoire de l’art et de culture visuelle au California College of the Arts, San Francisco, et contributrice de deux articles dans ce numéro. – Emmanuelle Hutin, autrice de « Les Francs-tireuses » (éd. Anne Carrière, 2024), livre qui revient sur la vie des deux artistes à Jersey lors de la Seconde Guerre mondiale. Une présentation d’oeuvres fac-similé accompagnera les échanges. Sur ce numéro de la revue 303: Toutes deux nées à Nantes, Lucy Schwob et Suzanne Malherbe (Claude Cahun et Marcel Moore de leurs noms d’artistes) ont formé au début du XXe siècle un duo complice et visionnaire qui défiait avec audace les normes de genre et celles de la société. Engagées aux côtés des surréalistes, elles ont mêlé l’art et la vie dans une démarche collaborative allant de la photographie aux expérimentations du théâtre d’avant-garde. La contribution de Moore, souvent discrète mais essentielle, accompagne les recherches de Cahun : de l’art du photomontage à l’utilisation du masque comme outil de déconstruction identitaire, les deux femmes ont arpenté des territoires inédits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont bousculé les stéréotypes de genre en s’engageant dans la lutte contre l’occupant. Ce numéro explore l’univers esthétique de ces deux artistes, leur engagement et leur héritage, mettant en lumière l’impact durable de leur œuvre sur les créateurs et les mouvements artistiques contemporains. Plus d’infos: https://www.editions303.com/le-catalogue/claude-cahun-marcel-moore/

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html 0228206303 https://www.editions303.com/