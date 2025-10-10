Rencontre autour de « Hauts Lieux d’André Breton » La Maison d’Hippolyte Quimperlé

Rencontre autour de « Hauts Lieux d’André Breton » La Maison d’Hippolyte Quimperlé vendredi 10 octobre 2025.

Rencontre autour de « Hauts Lieux d’André Breton »

La Maison d’Hippolyte 2 Quai Surcouf Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Rencontre autour de l’ouvrage de Bruno Geneste « Hauts Lieux d’André Breton », édition La Rumeur Libre.

Bruno Geneste entreprend, dans ce nouveau livre, d’explorer les « Hauts Lieux » à la fois matériels et « immatériels » qui ont jalonné le parcours d’André Breton. De Saint-Cirq-Lapopie, où il disait avoir « cessé de se désirer ailleurs » et où j’ai eu, le plaisir, avant les travaux de restauration de l’auberge des Mariniers dont il avait fait l’acquisition, de discuter avec quelques amis de l’esprit du surréalisme, comme je l’ai raconté ailleurs, dans la pièce même où il réunissait, l’été, ses compagnons et où flottait encore quelque chose, dans l’air, de sa présence pourtant déjà lointaine, de Saint-Cirq, donc, à sa chère Bretagne, de Nantes à Brocéliande et aux îles, en passant par le Rocher Percé, en Gaspésie, les réserves Hopis et Zunis ou la Casa Azul de Frida Kahlo, le Pic du Teide ou le gouffre d’Absalon. Dans « Les Hauts lieux d’André Breton », Bruno évoque la passion de Breton pour le celtisme, pour « l’Hermétisme alchimique », pour la révolte anticoloniale et anticolonialiste, celle en particulier de ce « Noir qui est non seulement un Noir, mais tout l’gomme », Aimé Césaire (extrait postface Patrick Lepetit) .

La Maison d’Hippolyte 2 Quai Surcouf Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre autour de « Hauts Lieux d’André Breton » Quimperlé a été mis à jour le 2025-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS