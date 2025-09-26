RENCONTRE AUTOUR DE LA CRÉATION TRÈS JEUNE PUBLIC Gignac

RENCONTRE AUTOUR DE LA CRÉATION TRÈS JEUNE PUBLIC Gignac vendredi 26 septembre 2025.

RENCONTRE AUTOUR DE LA CRÉATION TRÈS JEUNE PUBLIC

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Dans le cadre du Festival très jeune public bisannuel “Clapotis” qui se déroule du 26 au 28 septembre 2025, l’OCVH / Le Sonambule s’associe à la journée d’ouverture et propose une table ronde

« Les enjeux de la création pour le très jeune public »

Qu’est-ce qui rend ce public si singulier ? Quelles exigences artistiques, quel accompagnement, quels formats, quelles ambiances ?

Autour de la table

* Marie Aude LACOMBE, artiste musicienne spécialisée dans l’éveil artistique du tout-petit.

* Stéphane DEAL, directeur de l’OCVH / Le Sonambule, porteur d’un projet structurant à l’échelle du territoire en faveur des musiques actuelles, du jeune et très jeune public.

* Un·e invité·e du réseau Enfance & Musique, apportant un regard transversal sur l’articulation entre action culturelle et accompagnement

éducatif.

* Deux artistes en création, en résidence au Sonambule, partageront leurs démarches, leurs doutes, leurs intuitions et leurs retours d’expériences auprès des bébés et de leurs familles.

Réservation conseillée via le site internet.

A noter la table ronde sera suivie d’une conférence animée par Marie-Noëlle Clément « Les tout-petits face aux écrans déconnecter et ouvrir sa curiosité sur le monde » de 18h30-20h30

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de L’événement 25 Les chemins du vivant, porté par M28 Terres de culture, en partenariat avec la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault. .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

As part of the biannual Festival très jeune public ?Clapotis? taking place from September 26 to 28, 2025, the OCVH / Le Sonambule is taking part in the opening day with a round-table discussion

« The challenges of creating for very young audiences »

What makes this audience so special? What artistic requirements, what support, what formats, what atmospheres?

German :

Im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals für sehr junges Publikum « Clapotis », das vom 26. bis 28. September 2025 stattfindet, beteiligt sich das OCVH / Le Sonambule am Eröffnungstag und bietet eine Podiumsdiskussion an:

« Die Herausforderungen der Kreation für das sehr junge Publikum »

Was macht dieses Publikum so einzigartig? Welche künstlerischen Anforderungen, welche Begleitung, welche Formate, welche Stimmungen?

Italiano :

Nell’ambito del festival biennale Clapotis? per un pubblico molto giovane, che si svolge dal 26 al 28 settembre 2025, l’OCVH / Le Sonambule partecipa alla giornata inaugurale con una tavola rotonda:

« Le sfide della creazione per un pubblico molto giovane »

Cosa rende questo pubblico così speciale? Quali sono le esigenze artistiche, il sostegno, i formati, l’atmosfera?

Espanol :

En el marco del festival bienal Clapotis? para público muy joven, que se celebra del 26 al 28 de septiembre de 2025, la OCVH / Le Sonambule participa en la jornada inaugural con una mesa redonda:

« Los retos de la creación para públicos muy jóvenes »

¿Qué hace que este público sea tan especial? ¿Cuáles son las exigencias artísticas, el apoyo, los formatos, el ambiente?

