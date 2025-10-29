Rencontre autour de la fluidité sexuelle chez les animaux marins Centre LGBTQIA+ Marseille 2e Arrondissement

Le réel s’empresse toujours de vous montrer à quel point vous manquez d’imagination nous rappelle A. Nothomb. Comment approcher ce réel si riche ? Avec une lecture biologique, nous allons plonger ensemble dans la diversité sexuelle pour la faune marine.Adultes

Le projet ‘Traverser, traversé.e.s’ propose des temps de nage en mer de cet automne jusqu’en juin prochain, ainsi que des rencontres autour de la question maritime, envisagées au fil de l’année, sous un prisme biologique, artistique, social et environnemental. A l’initiative de Sowa Tulsea (alias Delphine Wibaux), ces moments de partages maritimes hybrides et queer, sont co-pensés en partenariat avec le centre LGBTQIA+, le Vidéodrome 2 et plusieurs artistes et scientifiques. Un désir aller vers le milieu maritime ensemble, par différentes approches qu’elles soit corporelles, sensitives, expérientielles ou intellectuelles. Toutes les personnes alliées sont également les bienvenues dans cette aventure.











Après une première nage collective débutée ce mois-ci, le projet se poursuit le 29 octobre avec une rencontre scientifique au centre LGBTQIA+.







Le réel s’empresse toujours de vous montrer à quel point vous manquez d’imagination nous rappelle Amélie Nothomb dans Pétronille . Comment approcher ce réel si riche et complexe ?





A travers une lecture biologique, nous allons plonger ensemble dans la diversité sexuelle concernant la faune aquatique.







Dans un contexte actuelle politique tendu, incluant des discours homophobes transphobes, revient l’idée d’une biologie implacable, dont les lois seraient incompatibles avec le monde queer. Nous souhaitons ici proposer un autre regard sur le vivant et plus précisément le milieu maritime, par un modeste aperçu d’une diversité sexuelle foisonnante.



Ce regard sera co-porté par Axel Deguerry et Elliot Riviani.









Axel est étudiant en biologie des écosystèmes. Il s’intéresse aux fourmis et à leur écologie. Il a notamment été stagiaire à l’IMBE sur un projet européen traitant de la fragmentation des habitats. Il a pu y rencontrer Olivier Blight, chercheur en écologie et myrmécologie. L’univers maritime lui apparait comme un endroit complémentaire de son milieu d’étude de prédilection.









Elliot se sent physiquement et mentalement très proche de l’eau depuis toujours. Il est devenu instructeur de plongée afin d’être au contact du milieu naturel marin. En constatant le déclin de l’environnement, il a compris que consommer ce milieu ne lui permettait pas d’être heureux. Il lui fallait aussi le comprendre et le protéger. Après un stage à l’Ifremer du CNRS de Montpellier, il a fait ensuite des études en biologie écologie. Il est aujourd’hui éducateur à l’environnement et travail à la Maison du littoral au Frioul avec le Parc des Calanques. Il sensibilise des classes de primaire et le grand public aux causes environnementales.





Centre LGBTQIA+ 17-21 rue du Chevalier Roze Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 58 09 52 hello@centrelgbtqiamarseille.org

