Rencontre autour de la guitare Masevaux-Niederbruck

Rencontre autour de la guitare Masevaux-Niederbruck vendredi 22 août 2025.

Rencontre autour de la guitare

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Guitare en Alsace c’est une trentaine de guitaristes se retrouvent les 22,23,24 août à Masevaux pour la rencontre annuelle de l’association Guitar Picker’s Association. Pour l’occasion ils ont invité le duo Patchwork, Jean-Luc Thievent à la guitare et Pierre Ducreux à l’harmonica, et Guy Butterlin Luthier à Heiligenstein.

Guitare en Alsace c’est une trentaine de guitaristes se retrouvent les 22,23,24 août à Masevaux pour la rencontre annuelle de l’association Guitar Picker’s Association. Pour l’occasion ils ont invité le duo Patchwork, Jean-Luc Thievent à la guitare et Pierre Ducreux à l’harmonica, et Guy Butterlin Luthier à Heiligenstein. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 11 63 82 contact@gpassociation.com

English :

Guitare en Alsace some thirty guitarists will be in Masevaux on August 22, 23 and 24 for the Guitar Picker?s Association?s annual meeting. For the occasion, they have invited the Patchwork duo, Jean-Luc Thievent on guitar and Pierre Ducreux on harmonica, and Guy Butterlin Luthier in Heiligenstein.

German :

Guitare en Alsace das sind etwa 30 Gitarristen, die sich am 22., 23. und 24. August in Masevaux zum Jahrestreffen der Guitar Picker?s Association treffen. Zu diesem Anlass haben sie das Duo Patchwork, Jean-Luc Thievent an der Gitarre und Pierre Ducreux an der Mundharmonika, und Guy Butterlin Luthier in Heiligenstein eingeladen.

Italiano :

Guitare en Alsace riunisce una trentina di chitarristi il 22, 23 e 24 agosto a Masevaux per l’incontro annuale dell’Associazione dei chitarristi. Per l’occasione, hanno invitato il duo Patchwork, Jean-Luc Thievent alla chitarra e Pierre Ducreux all’armonica, e Guy Butterlin Luthier di Heiligenstein.

Espanol :

Guitare en Alsace reúne a una treintena de guitarristas los días 22, 23 y 24 de agosto en Masevaux con motivo del encuentro anual de la Asociación de Guitarristas. Para la ocasión, han invitado al dúo Patchwork, Jean-Luc Thievent a la guitarra y Pierre Ducreux a la armónica, y a Guy Butterlin Luthier en Heiligenstein.

L’événement Rencontre autour de la guitare Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach