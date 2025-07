Rencontre autour de la New Romance Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Rencontre autour de la New Romance Le Moment Librairie Salies-de-Béarn vendredi 4 juillet 2025 19:00:00.

Rencontre autour de la New Romance

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-04 19:00:00

2025-07-04

Le Moment Librairie organise une soirée autour de la New Romance en conviant les lectrices et lecteurs de romance à venir présenter leurs livres préférés … Allez, allez … venez présenter votre livre préféré et expliquer pourquoi un tel engouement pour cette catégorie de roman, imaginée pour « adolescentes » ! Il n’y a pas que le polar dans la vie ! .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

