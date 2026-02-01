Doux oiseau de jeunesse de Tennessee Williams

Amérique des années 50, sur le Golfe du Mexique. Le beau Chance Wayne, encore jeune, flanqué de « Princesse », une star déchue et vieillissante, revient dans sa ville natale pour retrouver son Amour de jeunesse. Mais face au père de la jeune fille, politicien raciste et violent, ses illusions s’effondrent. Désirs inassouvis et rêves brisés laissent place à l’adversaire ultime : Le temps.

La compagnie de l’Air du Verseau viendra jouer des extraits de la pièce, suivi d’un temps d’échange avec le public.

Au théâtre de l’Épée de Bois :

Du 19 mars au 5 avril 2026

Du jeudi au samedi à 21h

Samedi et dimanche à 16h30

Renseignements et réservations :

En partenariat avec la compagnie L’Air du Verseau et le Théâtre de l’Épée de Bois, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre autour de la pièce de Tennessee Williams, « Doux oiseau de jeunesse »

Le samedi 28 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

https://cieairduverseau59021928.wordpress.com/la-maison-da-cote/ +33143668429 https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



