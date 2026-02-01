Rencontre avec Swann Nymphar et Éric Bernier, interprètes dans le spectacle Willy Protagoras enfermé dans les toilettes

Avec Willy Protagoras, première pièce écrite par Wajdi Mouawad et dernière création à la Colline, ce dernier nous plonge dans la matrice de son œuvre. Lors de cette rencontre, Eric Bernier, collaborateur de longue date (Willy Protagoras en 1998 à Montréal, Incendies en 2006…), et Swann Nymphar, recrue de la Jeune Troupe 2026 et rédactrice d’un Journal de bord sur la création du spectacle, mettront en perspective leurs expériences de plateau sous la direction de Wajdi Mouawad.

Sur inscription à cette page : Rencontre avec Éric Bernier et Swann Nymphar, comédiens | Billetterie La Colline

En partenariat avec le Théâtre National de La Colline, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre avec Swann Nymphar, comédienne et Éric Bernier, comédien.

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

https://www.colline.fr/spectacles/willy-protagoras-enferme-dans-les-toilettes +33143668429 https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Oscar Wilde et trouvez le meilleur itinéraire

