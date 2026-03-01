Rencontre autour de la poésie palestinienne avec Nada Yafi Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Que ma mort apporte l’espoir – Poèmes de Gaza est une anthologie de poètes et poétesses palestiniens que Nada Yafi a traduit de l’arabe. Bouleversants de courage et d’humanité, ces textes témoignent de la force de la poésie, expression privilégiée de la culture arabe, et confirment que la vie finit toujours par l’emporter sur la mort , « car nous aimons la vie, disait Mahmoud Darwich, poète emblématique de la Palestine, pour peu que nous en ayons les moyens ».

La rencontre sera animée par Sandrine Détienne, traductrice et enseignante à l’Université Sorbonne Nouvelle, dans le cadre du Cycle A voix haute : littérature et traduction.

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle vous convie à une rencontre avec Nada Yafi, écrivaine et traductrice, autour du recueil « Que ma mort apporte l’espoir – Poèmes de Gaza » (Libertalia, 2024).

Le vendredi 27 mars 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue Saint Mandé 75012 Paris

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue Saint Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr



