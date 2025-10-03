Rencontre autour de la Seconde Guerre Mondiale Médiathèque de Gaël Gaël

Rencontre autour de la Seconde Guerre Mondiale Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Gaël Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Venez profiter d’une soirée de rencontres sur le thème de la 2ème Guerre mondiale, à l’occasion des 80 ans de la Libération et suite au succès des animations auprès des élèves de CM des écoles de Gaël. Avec les témoignages de Liliane Le Grall (90 ans) et Mireille Leguérinel (85 ans).

Médiathèque de Gaël 18 rue du Lieutenant Guillard 35290 Gaël Gaël 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299077661 https://bim-mediatheques.fr/gael

