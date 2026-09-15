Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard Saint-Sever
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard
330 rue Gaston Hittos, ZA d’Escalès Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Venez à la rencontre de nos producteurs pour une dégustation de foie gras
(Ferme Troussin de Aire sur l’Adour) et Armagnac (Enclos du Simsat de Lagrange) .
330 rue Gaston Hittos, ZA d’Escalès Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@latoutfermier.fr
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English : Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard
L’événement Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT 40
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