Informations pratiques

Saint-Sever

Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard

330 rue Gaston Hittos, ZA d’Escalès Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez à la rencontre de nos producteurs pour une dégustation de foie gras

(Ferme Troussin de Aire sur l’Adour) et Armagnac (Enclos du Simsat de Lagrange) .

330 rue Gaston Hittos, ZA d’Escalès Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@latoutfermier.fr

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English : Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard

L’événement Rencontre autour de l’Armagnac et du Canard Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT 40