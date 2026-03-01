Rencontre autour de l’endométriose Centre Social La Farandole Le Donjon

Rencontre autour de l’endométriose

Centre Social La Farandole 30 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Rencontre autour de l’endométriose

.

Centre Social La Farandole 30 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 52 77 direction.cslafarandole@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting on endometriosis

L’événement Rencontre autour de l’endométriose Le Donjon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire