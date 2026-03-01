Rencontre autour de l’endométriose Centre Social La Farandole Le Donjon
Rencontre autour de l’endométriose Centre Social La Farandole Le Donjon jeudi 26 mars 2026.
Rencontre autour de l’endométriose
Centre Social La Farandole 30 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Rencontre autour de l’endométriose
.
Centre Social La Farandole 30 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 52 77 direction.cslafarandole@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting on endometriosis
L’événement Rencontre autour de l’endométriose Le Donjon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire