Rencontre autour de l’épargne solidaire Lieu-dit Kerrouant Pont-l’Abbé
Rencontre autour de l’épargne solidaire Lieu-dit Kerrouant Pont-l’Abbé vendredi 27 mars 2026.
Rencontre autour de l’épargne solidaire
Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Et si votre épargne faisait pousser des projets solidaires en Pays Bigouden ?
Vendredi 27 mars, de 11h à 13h30, nous serons au Biocoop de Pont-l’Abbé pour vous parler d’épargne solidaire !
Pourquoi venir ?
→ Découvrir comment placer votre argent au service de l’économie locale et solidaire,
→ Comprendre le fonctionnement des Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire (CIGALES),
→ Poser toutes vos questions sur l’impact concret de votre épargne !
Envie de donner du sens à votre argent ? Rejoignez-nous pour un moment convivial et engagé ! .
Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 52 64 13 29
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English : Rencontre autour de l’épargne solidaire
L’événement Rencontre autour de l’épargne solidaire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden
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