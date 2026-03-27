Rencontre autour de l’épargne solidaire Lieu-dit Kerrouant Pont-l’Abbé

Rencontre autour de l’épargne solidaire

Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Et si votre épargne faisait pousser des projets solidaires en Pays Bigouden ?

Vendredi 27 mars, de 11h à 13h30, nous serons au Biocoop de Pont-l’Abbé pour vous parler d’épargne solidaire !

Pourquoi venir ?

→ Découvrir comment placer votre argent au service de l’économie locale et solidaire,

→ Comprendre le fonctionnement des Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire (CIGALES),

→ Poser toutes vos questions sur l’impact concret de votre épargne !

Envie de donner du sens à votre argent ? Rejoignez-nous pour un moment convivial et engagé ! .

Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 52 64 13 29

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English : Rencontre autour de l’épargne solidaire

L’événement Rencontre autour de l’épargne solidaire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden