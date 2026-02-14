Rencontre autour de l’esprit critique, Médiathèque Jacques-Chirac Troyes, Troyes

Rencontre autour de l’esprit critique Samedi 21 mars, 15h00 Médiathèque Jacques-Chirac Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Un atelier dans lequel l’expérimentation de quelques biais et l’étude de différentes stratégies du doute vont pouvoir aider le public à s’approprier des stratégies pour affuter son esprit critique.

Médiathèque Jacques-Chirac Troyes 7 rue des filles dieu troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

Retrouvez Mikäel Salson, professeur d’informatique enseignant la zététique, l’art du doute. Il s’agit d’une méthode pour adopter une posture sceptique envers toute information sortant de l’ordinaire.