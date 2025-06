Rencontre autour de l’exposition « Paysages intérieurs » de Nathalie Papeil – Projéta Nantes 20 juin 2025 17:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 17:30 – 20:30

Gratuit : oui Accès libre et gratuit. Tous publics

3 temps de rencontres autour de l’exposition personnelle « Paysages intérieurs » de Nathalie Papeil qui se tient ce mois de juin à Projeta, 37 rue de Coulmiers, à Nantes. Cette exposition présente ses peintures, sérigraphies et encres investissant la vitrine et l’atelier Projeta dont elle est membre. Nathalie Papeil vous convie les trois vendredis 13, 20 et 27 juin 2025 de 17h30 à 20h30, pour vous en faire une découverte commentée. Vernissage ce vendredi 13 juin autour d’un verre et quelques grignotages. Finissage le vendredi 27 juin. L’exposition sera aussi visible en semaine sous réserve de la présence de membre à l’atelier. À propos de l’exposition Paysages intérieurs : « Nathalie Papeil absorbe le monde sensible des paysages qu’elle arpente. Comme la rétine retient des images, Nathalie Papeil restitue, la plupart du temps de mémoire, les paysages qui la traversent. Ces paysages qu’elle nous donne à voir sont à la fois fascinants et troublants. Notamment ceux en noir et blanc. Il se dégage de ces petits formats un climat particulier où oscillent sourdement la beauté et le fantastique, et où le figuratif se fond à l’abstrait, l’extérieur à l’intérieur. Ses couleurs déroutent notre perception et l’aiguisent. Elle possède cette capacité rare à restituer la vision passée pour la rendre plus présente que jamais. Nathalie Papeil imprègne notre imaginaire, ses œuvres révèlent la beauté de la nature, sa force vive. Sa peinture personnelle et universelle vient nous dire notre appartenance au monde. » Patrice Lumeau

Projéta Nantes 44000

0650635350 https://www.instagram.com/projeta.fr/