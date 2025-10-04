Rencontre autour de l’exposition POST IT GANG Bibliothèque municipale Allauch

Rencontre autour de l’exposition POST IT GANG Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Rencontre avec le collectif POST-IT-GANG

Plongez dans l’univers haut en couleurs du collectif POST-IT-GANG, un groupe de jeunes talents issus de l’école de Condé, passionnés par l’illustration, la bande dessinée et les arts graphiques. Ils sont les créateurs de l’exposition originale que vous pouvez découvrir à la Bibliothèque.

Au programme :

Un stand de goodies créatifs : stickers, cartes, badges, marque-pages… à l’image de leur univers pétillant.

Une vente de leurs œuvres et créations originales : illustrations, carnets, tirages, mini fanzines, BD auto-éditées… une occasion parfaite pour soutenir ces jeunes artistes et repartir avec une pièce unique.

Des séances de dédicaces avec les membres du collectif : venez échanger avec eux, découvrir leur démarche, leur inspiration, et faire signer vos achats avec un petit mot ou un dessin personnalisé.

Une rencontre festive et inspirante, pour tous les amateurs d’art graphique.

Bibliothèque municipale 164 avenue du Géneral de Gaulle 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491104930 https://biblio.allauch.com/

Sabine Porry