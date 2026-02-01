Rencontre autour de l’histoire Premier bilan, un mariage tendu, la nuit ardente Préchacq-Josbaig

Rencontre autour de l’histoire Premier bilan, un mariage tendu, la nuit ardente

Pendant 4 rencontres vous avez suivi la saga des guerres de religion, événements et époques assez méconnus et souvent méprisés. Les grands personnages de France et de Navarre ont défilé sous nos yeux. Les trois premières guerres de religion ont mis la France et la Navarre à feu et à sang.

Il est temps de faire un premier bilan des événements.

Ensuite, l’heure sera venue pour Henri de Navarre (notre Henri IV) de dire oui devant l’autel pour assurer la paix… Tout cela dans une ambiance tendue et terrible qui annonce pour l’avenir le massacre de la St Barthélémy.

