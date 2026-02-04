Rencontre autour de l’IA Bibliothèque municipale Lamballe-Armor Lamballe-Armor

Rencontre autour de l’IA

Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-27 11:30:00

2026-03-27

L’IA Intelligence artificielle, est devenue incontournable en quelques années !

Elle s’infiltre partout dans notre quotidien et dans nos outils numériques. Comment a-t-elle pu s’imposer si vite ? Comment a-t-elle transformé nos démarches administratives, le monde du travail, le système éducatif ?

A quoi doit-on s’attendre dans les années à venir ? .

