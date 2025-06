Rencontre autour de l’œuvre Loop – Caen 27 juin 2025 11:00

Calvados

Rencontre autour de l’œuvre Loop le Quai de Normandie, sur la Presqu’île Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 11:00:00

fin : 2025-06-28 12:30:00

2025-06-27

Dans le cadre d’un partenariat avec le Quartier des Spectacles International de Montréal, Presqu’île Créative accueille l’œuvre Loop sur la Presqu’île le temps de l’été !

À l’occasion de l’inauguration du parcours Débordions, venez à la rencontre d’Olivier Girouard, créateur de l’installation, et de Ginette Minou et Yannick Lecœur, les artistes et illustrateur·rices caennais·es qui ont créé les animations à découvrir dans les modules. Ensemble, ils vous présenteront leur co-création à 6 mains : Loop, eaux sensibles.

Infos pratiques

Lieu Rendez-vous à l’installation Loop sur le Quai de Normandie, sur la Presqu’île

Horaires : de 11h à 12h30

Accès libre.

Plus d’infos sur Débordions : presquile-creative.fr

le Quai de Normandie, sur la Presqu’île

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : Rencontre autour de l’œuvre Loop

In partnership with the Quartier des Spectacles International de Montréal, Presqu?île Créative welcomes the Loop installation to the Presqu?île for the summer!

On the occasion of the inauguration of the Débordions trail, come and meet Olivier Girouard, creator of the installation, and Ginette Minou and Yannick Lec?ur, the artists and illustrators from Caen who created the animations to be discovered in the modules. Together, they will present their 6-handed co-creation: Loop, eaux sensibles.

Practical info

Location: Meet at the Loop installation on Quai de Normandie, on the Presqu?île

Times: 11 a.m. to 12:30 p.m

Free access.

Further information on Débordions: presquile-creative.fr

German : Rencontre autour de l’œuvre Loop

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Quartier des Spectacles International de Montréal bringt Presqu?île Créative das Kunstwerk Loop den ganzen Sommer über auf die Presqu?île!

Anlässlich der Einweihung des Parcours Débordions treffen Sie Olivier Girouard, den Schöpfer der Installation, sowie Ginette Minou und Yannick Lec?ur, die Künstler und Illustratoren aus Caen, die die Animationen in den Modulen geschaffen haben. Gemeinsam werden sie Ihnen ihre sechshändige Co-Kreation Loop, eaux sensibles vorstellen.

Praktische Informationen

Ort: Treffpunkt an der Loop-Installation am Quai de Normandie auf der Presqu’île

Uhrzeit: von 11 Uhr bis 12.30 Uhr

Freier Zugang.

Weitere Informationen über Débordions: presquile-creative.fr

Italiano :

Nell’ambito di una partnership con il Quartier des Spectacles International de Montréal, Presqu’île Créative accoglie Loop alla Presqu’île per l’estate!

In occasione dell’inaugurazione del percorso Débordions, venite a conoscere Olivier Girouard, creatore dell’installazione, e Ginette Minou e Yannick Lec?ur, gli artisti e illustratori di Caen che hanno creato le animazioni da scoprire nei moduli. Insieme, presenteranno la loro co-creazione a 6 mani: Loop, eaux sensibles.

Informazioni pratiche

Luogo: Ritrovo presso l’installazione Loop sul Quai de Normandie, sulla Presqu’île

Orario: dalle 11.00 alle 12.30

Accesso libero.

Ulteriori informazioni su Débordions: presquile-creative.fr

Espanol :

En el marco de una colaboración con el Quartier des Spectacles International de Montreal, Presqu’île Créative da la bienvenida a Loop a la Presqu’île durante el verano

Con motivo de la inauguración del recorrido Débordions, venga a conocer a Olivier Girouard, creador de la instalación, y a Ginette Minou y Yannick Lecœur, los artistas e ilustradores de Caen que han creado las animaciones que podrá descubrir en los módulos. Juntos presentarán su co-creación a 6 manos: Loop, eaux sensibles.

Información práctica

Lugar: Cita en la instalación de Loop en el Quai de Normandie, en la Presqu’île

Horario: de 11.00 a 12.30

Acceso gratuito.

Más información sobre Débordions: presquile-creative.fr

L’événement Rencontre autour de l’œuvre Loop Caen a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Caen la Mer