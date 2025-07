RENCONTRE AUTOUR DE NOS VINS Aigne

RENCONTRE AUTOUR DE NOS VINS

1 Lieu-dit Les Tuileries Aigne Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Partez à la rencontre d’un domaine d’exception au cœur de l’Occitanie !

Anne Allié vous ouvre les portes de son vignoble pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage autour du vin.

Dégustation de nos vins accompagnées d’une grillade

Une belle occasion de vivre le vin autrement, en toute simplicité.

1 Lieu-dit Les Tuileries Aigne 34210 Hérault Occitanie

English :

Discover an exceptional estate in the heart of Occitanie!

Anne Allié opens the doors of her vineyard for an evening of conviviality, discovery and wine sharing.

Wine tasting and barbecues

A great opportunity to experience wine in a different way, in all simplicity.

German :

Lernen Sie ein außergewöhnliches Landgut im Herzen Okzitaniens kennen!

Anne Allié öffnet Ihnen die Türen ihres Weinbergs für einen Abend, der ganz im Zeichen der Geselligkeit, der Entdeckung und des Austauschs rund um den Wein steht.

Verkostung unserer Weine begleitet von einem Grillfest

Eine schöne Gelegenheit, den Wein auf eine andere Art und Weise zu erleben.

Italiano :

Venite a scoprire una tenuta eccezionale nel cuore della regione dell’Occitania!

Anne Allié vi apre le porte del suo vigneto per una serata di convivialità, scoperta e condivisione del vino.

Degustazione di vini con barbecue

Una grande opportunità per vivere il vino in modo diverso, in tutta semplicità.

Espanol :

¡Venga a descubrir una finca excepcional en el corazón de la región de Occitanie!

Anne Allié le abre las puertas de su viñedo para una velada de convivencia, descubrimiento e intercambio de vinos.

Degustación de vinos con barbacoa

Una gran oportunidad para vivir el vino de una manera diferente, con toda sencillez.

