Rencontre autour des fonds photographiques, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Rencontre autour des fonds photographiques 19 et 20 septembre Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

12 personnes, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Affiches, cartes postales, estampes, phototypes… Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis conservent plus de 3,6 millions de documents iconographiques, témoignage de l’histoire et de l’évolution du territoire. Dans cette rencontre avec un professionnel, vous découvrirez, à travers l’exemple de Bobigny, comment sont collectés, classés, conservés et communiqués les fonds photographiques.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Rencontre autour des fonds photographiques des archives

© Archives départementales de la Seine-Saint-Denis