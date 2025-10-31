Rencontre autour des hirondelles rustiques Salle du conseil Léotoing

Salle du conseil Mairie Léotoing Haute-Loire

31 octobre 2025 18:30:00

31 octobre 2025

Rencontre autour des hirondelles rustiques organisée par l'association Pierres et Palhàs et animée par JJ Lallemand, bénévole LPO.

Salle du conseil Mairie Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A meeting on barn swallows organized by the Pierres et Palhàs association and hosted by LPO volunteer JJ Lallemand.

German :

Treffen rund um die Rauchschwalbe, organisiert von der Vereinigung Pierres et Palhàs und geleitet von JJ Lallemand, ehrenamtlicher Mitarbeiter des LPO.

Italiano :

Un incontro sulle rondini di fiume organizzato dall'associazione Pierres et Palhàs e ospitato da JJ Lallemand, un volontario della LPO.

Espanol :

Encuentro sobre la golondrina común organizado por la asociación Pierres et Palhàs y animado por JJ Lallemand, voluntario de la LPO.

