Rencontre autour des métiers du soin du cheval Anovas Vétérinaire Boulevard de la Gare Gacé

Boulevard de la Gare Anovas Vétérinaire Gacé Orne

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

2025-09-13

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Venez découvrir les métiers du soin dans une clinique vétérinaire équine.

Au programme démonstration de ferrage par un maréchal ferrant, vidéo d’explication du travail des vétérinaires spécialisés, démonstration du travail d’une ostéopathe pour chevaux.

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 50 personnes) .

Boulevard de la Gare Anovas Vétérinaire Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

