Rencontre autour des migrations | Château Vari – Lieu-dit Les Chambres Monbazillac, 24 mai 2025 18:00, Monbazillac.

Dordogne

Rencontre autour des migrations | Château Vari Lieu-dit Les Chambres Château Vari Monbazillac Dordogne

Début : 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Rencontre autour des migrations au Château Vari le 23 mai dès 18h

En présence Brahim Nejma et Philippe Rekacewicz

Rencontre autour des migrations au Château Vari le 24 mai dès 18h

En présence Brahim Nejma et Philippe Rekacewicz

Le programme du jour

Voici le programme de la soirée

18h Entretien avec Brahim Nejma (45 min)

19h Conférence spectacle de Philippe Rekacewicz sur les frontières et les migrations

19h50-20h10 échanges avec le public

20h30 Concert de Mossa Kidan

Le bar sera ouvert + catering par la Brigade d’Ali. .

Lieu-dit Les Chambres Château Vari

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 23 63 18 actionsculturelles@festival-orizons.fr

English : Rencontre autour des migrations | Château Vari

Meeting on migration at Château Vari on May 23 from 6 pm

In the presence of Brahim Nejma and Philippe Rekacewicz

German : Rencontre autour des migrations | Château Vari

Treffen zum Thema Migration im Schloss Vari am 23. Mai ab 18 Uhr

In Anwesenheit von Brahim Nejma und Philippe Rekacewicz

Italiano :

Incontro sulla migrazione al Château Vari il 23 maggio dalle 18.00

Alla presenza di Brahim Nejma e Philippe Rekacewicz

Espanol : Rencontre autour des migrations | Château Vari

Reunión sobre migración en el Château Vari el 23 de mayo a partir de las 18.00 horas

En presencia de Brahim Nejma y Philippe Rekacewicz

