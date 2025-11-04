Rencontre autour des questions politiques et citoyennes des banlieues Théâtre de la Concorde Paris

Rencontre autour des questions politiques et citoyennes des banlieues Théâtre de la Concorde Paris mardi 4 novembre 2025.

Le Théâtre de la Concorde inaugure ce cycle avec une lecture d’un extrait de Delta Charlie Delta (publiée aux Éditions Espaces 34), la pièce de l’écrivain, sociologue et metteur en scène Michel Simonnot, par les comédiennes et comédiens Clotilde Ramondou, Catherine Salvini, Xavier Kuentz, Alexandre Prince et Justine Simonot. La lecture sera suivie d’un dialogue entre le sociologue François Dubet et l’écrivain Didier Daeninckx, qui échangeront également avec le public.

Cette rencontre s’insère plus largement dans le cadre du projet Les abîmé-e-s de la République, qui se déroulera du 29 octobre au 7 novembre. En amont des rencontres-débats, un volet artistique aura lieu du 29 au 31 octobre à Anis Gras – Le lieu de l’autre (Arcueil), avec performances, lectures et interventions d’artistes.

Vingt ans après les révoltes sociales de l’automne 2005, Hacène Belmessous, chercheur indépendant sur le fait urbain et auteur, a imaginé en partenariat avec la Revue Esprit et la Bibliothèque Publique d’Information (BPI), un cycle de rencontres qui auront lieu en région parisienne, pour questionner l’histoire politique récente des banlieues populaires.

Le mardi 04 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-04T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-04T19:00:00+02:00_2025-11-04T21:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/evenements/que-sest-il-passe-en-2005-question-politique-et-citoyenne-des-banlieues/