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Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens RDC de la mairie Salies-de-Béarn

jeudi 6 août 2026 · RDC de la mairie · Salies-de-Béarn

Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens RDC de la mairie Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
RDC de la mairie
Adresse
Place du Bayaà
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0

Salies-de-Béarn

Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens

RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Encore deux livres pour honorer Salies !
Les éditions Signum vous présentent, en compagnie de leurs auteurs Jardins potagers salisiens (de Jean-René Morlaas-Courties et Danielle Loisel)et La Vigne de Martine Pouyau et Danielle Loisel.
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RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31  contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens

L’événement Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves

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