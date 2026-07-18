Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens RDC de la mairie Salies-de-Béarn
jeudi 6 août 2026 · RDC de la mairie · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens
RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Encore deux livres pour honorer Salies !
Les éditions Signum vous présentent, en compagnie de leurs auteurs Jardins potagers salisiens (de Jean-René Morlaas-Courties et Danielle Loisel)et La Vigne de Martine Pouyau et Danielle Loisel.
Deux livres d’artistes pour raconter et donner à voir la poésie de l’enfance de trois salisiens amoureux de leur ville, de leur terre et de celles et ceux qui l’ont travaillée. Et comme voir ne suffit pas, écoutons l’histoire de cette belle déclaration d’amour ! .
RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens
L’événement Rencontre autour des vignes et des potagers salisiens Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves
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