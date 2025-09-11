Rencontre autour du compostage Villefranche-de-Rouergue

Rencontre autour du compostage Villefranche-de-Rouergue jeudi 11 septembre 2025.

Rencontre autour du compostage

Traverse des Ruelles Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Venez échanger sur le compostage autour d’une collation.

Rencontre animée par la chargée de mission compostage d’Ouest Aveyron Communauté.

Ouvert à tous les habitants. .

Traverse des Ruelles Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie karine.bailet@ouestaveyron.fr

English :

Come and talk about composting over a snack.

German :

Tauschen Sie sich bei einem Imbiss über das Kompostieren aus.

Italiano :

Venite a parlare di compostaggio davanti a uno spuntino.

Espanol :

Ven a hablar de compostaje mientras tomas un tentempié.

