Rencontre autour du compostage Villefranche-de-Rouergue jeudi 11 septembre 2025.
Traverse des Ruelles Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi 2025-09-11
2025-09-11
Venez échanger sur le compostage autour d’une collation.
Rencontre animée par la chargée de mission compostage d’Ouest Aveyron Communauté.
Ouvert à tous les habitants. .
Traverse des Ruelles Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie karine.bailet@ouestaveyron.fr
English :
Come and talk about composting over a snack.
German :
Tauschen Sie sich bei einem Imbiss über das Kompostieren aus.
Italiano :
Venite a parlare di compostaggio davanti a uno spuntino.
Espanol :
Ven a hablar de compostaje mientras tomas un tentempié.
