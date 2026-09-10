Rencontre autour du dessin, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Rencontre autour du dessin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras !

Dimanche toute la journée, rencontrez les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras. Découvrez leurs dessins et aquarelles, inspirés cette année du patrimoine et du travail des professionnels du musée. Partagez avec eux leurs astuces pour dessiner !

Pour tous

Dimanche

10h-12h et 14h-17h

En accès libre

Rendez-vous dans le hall du musée

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras !

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino