Rencontre autour du dessin, Louvre-Lens, Lens
dimanche 20 septembre 2026 · Louvre-Lens · Lens
Informations pratiques
Rencontre autour du dessin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras !
Dimanche toute la journée, rencontrez les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras. Découvrez leurs dessins et aquarelles, inspirés cette année du patrimoine et du travail des professionnels du musée. Partagez avec eux leurs astuces pour dessiner !
Pour tous
Dimanche
10h-12h et 14h-17h
En accès libre
Rendez-vous dans le hall du musée
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.
Croquez le musée avec les Carnettistes de Lens-Liévin et des sketchers de Lille et Arras !
© Louvre-Lens / Frédéric Iovino
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