Rencontre autour du film CRU Melle

Rencontre autour du film CRU

Metullum-Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Le réalisateur Thibaut Fagonde s’est allié au crémier-fromager Jérôme Loisy pour explorer dans ce film les pratiques traditionnelles des fromagers qui valorisent les qualités du lait cru comme une représentation de la biodiversité de leur terre. Des paysages, des connaissances et des pratiques qui se sont construits au fil du temps. Un voyage depuis les champs et les animaux jusqu’à la microbiologie du fromage, documentant le travail et les difficultés de cette profession mais aussi le plaisir de la nourriture et de la convivialité.

Avec Fédération Régionale Caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée et le lycée agricole Jacques Bujault .

