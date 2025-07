Rencontre autour du Jazz Beaulieu-lès-Loches

Rencontre autour du Jazz Beaulieu-lès-Loches dimanche 20 juillet 2025.

Rencontre autour du Jazz

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-07-20 16:30:00

2025-07-20

Rencontre avec 3 musiciens et leurs instruments pour un échange musical autour du jazz et de l’improvisation, le tout suivi d’un goûter !

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Meet 3 musicians and their instruments for a musical exchange around jazz and improvisation, followed by a snack!

German :

Treffen mit 3 Musikern und ihren Instrumenten für einen musikalischen Austausch rund um Jazz und Improvisation, gefolgt von einem Snack!

Italiano :

Incontrate 3 musicisti e i loro strumenti per uno scambio musicale su jazz e improvvisazione, seguito da una merenda!

Espanol :

Reúnase con 3 músicos y sus instrumentos para un intercambio musical sobre jazz e improvisación, ¡seguido de un aperitivo!

