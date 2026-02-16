Rencontre autour du livre à la bibliothèque pour tous Bibliothèque pour tous Valréas
Bibliothèque pour tous Maison des Associations Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 11:30:00
2026-03-07
Bibliothécaires et lecteurs présenteront en toute simplicité leur livre Coup de coeur et échangeront leurs avis.
Bibliothèque pour tous Bibliothèque pour tous Maison des Associations Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 15 22 75 bptvalreas84@gmail.com
English :
Librarians and readers will simply present their Coup de coeur books and exchange their opinions.
