Rencontre autour du livre à la bibliothèque pour tous Bibliothèque pour tous Valréas

Rencontre autour du livre à la bibliothèque pour tous

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Bibliothécaires et lecteurs présenteront en toute simplicité leur livre Coup de coeur et échangeront leurs avis.

Librarians and readers will simply present their Coup de coeur books and exchange their opinions.

