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Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux

Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale de Clérieux

Adresse : 110 Impasse de l'industrie

Ville : 26260 Clérieux

Département : Drôme

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Clérieux

Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière

Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-17 11:00:00

Date(s) :
2026-04-17

La Bibliothèque Municipale de Clérieux vous propose une rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière , sous forme de présentation suivie d’un temps d’échange.
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Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56  bibliothequeclerieux@gmail.com

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English : Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière

The Clérieux Municipal Library invites you to an encounter with author Anna Terzoni’s book Princesse guerrière , in the form of a presentation followed by a discussion.

L’événement Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Clérieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme

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