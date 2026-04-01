Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux
Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux vendredi 17 avril 2026.
Clérieux
Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-17
La Bibliothèque Municipale de Clérieux vous propose une rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière , sous forme de présentation suivie d’un temps d’échange.
.
Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière
The Clérieux Municipal Library invites you to an encounter with author Anna Terzoni’s book Princesse guerrière , in the form of a presentation followed by a discussion.
L’événement Rencontre autour du livre de l’auteure Anna Terzoni Princesse guerrière Clérieux a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Clérieux (Drôme)
- Balade culinaire Salle des Fêtes Clérieux 12 avril 2026
- Les Clérieuzités Histoires de poche salle des fêtes Clérieux 12 avril 2026
- Les Clérieuzités Zapérocontes suivi Avec l’appétit de mille vies salle des fêtes Clérieux 12 avril 2026
- Festival de contes et autres ClérieuZités Salles des fêtes Clérieux 20 avril 2026