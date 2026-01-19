Rencontre autour du livre rue du Général Bruncher Fouras
Rencontre autour du livre
rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime
Rencontre autour du livre, venez partager vos impressions et coups de cœur.
rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr
English : Meeting around the book
Meeting around the book, come and share your impressions and favorites.
