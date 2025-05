Rencontre autour du livre L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson – Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson, 24 mai 2025 15:00, Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Rencontre autour du livre L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

La médiathèque de Pont-à-Mousson a le plaisir d’accueillir Adeline Karcher, autrice du livre L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson aux éditions Paraiges samedi 24 mai à 15h pour une discussion suivie d’une séance de dédicaces.

L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, connue pour être l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique au cœur de la Lorraine, s’est implantée dès le XVIIe siècle dans le voisinage proche de l’Université établie alors dans cette cité. Tour à tour monastère, petit séminaire, hôpital, centre culturel alliant hôtel et centre de séminaires, ces murs ont su se reconvertir et accueillir plusieurs publics aussi pluriels que différents. Au-delà de la mise en valeur de la richesse historique et patrimoniale des lieux, cet ouvrage met en exergue les changements de destination et les personnes, anonymes ou plus connues, qui ont contribué, directement ou indirectement, consciemment ou un peu moins, à transmettre cet héritage.

Docteur en histoire du droit et musicienne, Adeline Karcher est qualifiée aux fonctions de Maître de conférences après avoir soutenu une thèse intitulée « Le théâtre en garnison. L’hôtel des spectacles de Metz au XVIIIe siècle ». Mussipontaine, elle assure la coordination générale d’un musée dans la Moselle luxembourgeoiseTout public

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

The Pont-à-Mousson media library is delighted to welcome Adeline Karcher, author of the book « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson » published by Paraiges, on Saturday May 24 at 3pm for a discussion followed by a book signing.

Known as one of the finest examples of monastic architecture in the heart of Lorraine, the Abbey of the Prémontrés de Pont-à-Mousson was established in the 17th century in close proximity to the University then established in the town. In turn monastery, minor seminary, hospital, cultural center combining hotel and seminar center, these walls were able to be reconverted and welcome several audiences as plural as they were different. In addition to highlighting the rich history and heritage of the site, this book also highlights the changes of use and the people, both anonymous and more well-known, who have contributed, directly or indirectly, consciously or less so, to passing on this heritage.

Adeline Karcher has a doctorate in legal history and is a musician. She qualified as a lecturer after defending a thesis entitled « Le théâtre en garnison. L’hôtel des spectacles de Metz au XVIIIe siècle ». A native of Mussipont, she is also responsible for the general coordination of a museum in the Moselle region of Luxembourg

German :

Die Mediathek von Pont-à-Mousson freut sich, Adeline Karcher, Autorin des Buches « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson » aus dem Paraiges-Verlag, am Samstag, den 24. Mai um 15 Uhr zu einer Diskussion mit anschließender Signierstunde begrüßen zu dürfen.

Die Prämonstratenserabtei von Pont-à-Mousson, die als eines der schönsten Beispiele für Klosterarchitektur im Herzen Lothringens gilt, entstand im 17. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe der Universität, die damals in dieser Stadt gegründet wurde. Die Mauern des Klosters, des kleinen Seminars, des Krankenhauses und des kulturellen Zentrums, das ein Hotel und ein Seminarzentrum umfasste, wurden umgewandelt und beherbergten eine Vielzahl unterschiedlicher Besucher. Dieses Buch hebt nicht nur den historischen und patrimonialen Reichtum des Ortes hervor, sondern auch die Umwidmungen und die anonymen oder bekannteren Personen, die direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst dazu beigetragen haben, dieses Erbe weiterzugeben.

Adeline Karcher, Doktorin der Rechtsgeschichte und Musikerin, ist nach der Verteidigung ihrer Dissertation mit dem Titel « Le théâtre en garnison. L’hôtel des spectacles de Metz au XVIIIe siècle » abgeschlossen hat. In Mussipontaine übernimmt sie die allgemeine Koordination eines Museums im luxemburgischen Moselle

Italiano :

La mediateca di Pont-à-Mousson è lieta di accogliere Adeline Karcher, autrice del libro « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson » edito da Paraiges, per una discussione seguita da una firma del libro sabato 24 maggio alle 15.00.

Conosciuta come uno dei più bei esempi di architettura monastica nel cuore della Lorena, l’Abbazia dei Prémontrés di Pont-à-Mousson fu fondata nel XVII secolo nelle immediate vicinanze dell’Università allora stabilita nella città. A sua volta monastero, seminario minore, ospedale, centro culturale che combina hotel e centro per seminari, queste mura sono state in grado di riconvertirsi e di accogliere diversi tipi di pubblico. Oltre a mostrare la ricca storia e il patrimonio del sito, questo libro mette in evidenza i cambiamenti di destinazione d’uso e le persone, sia anonime che più note, che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, consapevolmente o meno, a tramandare questo patrimonio.

Adeline Karcher ha conseguito un dottorato in storia del diritto ed è musicista. Si è qualificata come docente dopo aver scritto la sua tesi dal titolo « Le théâtre en garnison. L’hôtel des spectacles de Metz au XVIIIe siècle ». Originaria di Mussipont, è responsabile del coordinamento generale di un museo nella regione della Mosella, in Lussemburgo

Espanol :

La mediateca de Pont-à-Mousson se complace en recibir a Adeline Karcher, autora del libro « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson », publicado por la editorial Paraiges, para un coloquio seguido de la firma del libro, el sábado 24 de mayo a las 15.00 horas.

Conocida como uno de los mejores ejemplos de arquitectura monástica en el corazón de Lorena, la abadía de los Prémontrés de Pont-à-Mousson se estableció en el siglo XVII en las inmediaciones de la Universidad entonces establecida en la ciudad. Convertidos en monasterio, seminario menor, hospital, centro cultural que combina hotel y centro de seminarios, estos muros han sabido reconvertirse y acoger a diversos públicos. Además de mostrar la riqueza histórica y patrimonial del lugar, este libro pone de relieve los cambios de uso y las personas, tanto anónimas como más conocidas, que han contribuido, directa o indirectamente, conscientemente o no, a transmitir este patrimonio.

Adeline Karcher, doctora en historia del derecho y música, obtuvo el título de profesora tras redactar su tesis titulada « Le théâtre en garnison. L’hôtel des spectacles de Metz au XVIIIe siècle ». Natural de Mussipont, es responsable de la coordinación general de un museo en la región luxemburguesa del Mosela

