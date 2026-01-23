Léina Shreiner, référente familles au Pari’s des Faubourgs, ainsi que Cécile Huguenin et Françoise Stanajic, autrices, présenteront L’Abécédaire de l’inconnu, un recueil de témoignages consacré à la parentalité et au handicap.

Cette rencontre, organisée par le groupe Parentalité-Handicap, se poursuivra par un temps d’échange ouvert à toutes et tous.

Sensibilisation autour du handicap et de la parentalité, dans le cadre du Mois de la Petite Enfance des bibliothèques du 19ème

Le mercredi 18 février 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



