Rencontre autour du livre

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-04-01

Rencontre autour du livre, à la médiathèque (2ème étage de la mairie) à 17 h. Renseignements 05 32 09 65 38. Ouvert à tous. Cette animation est reconduite tous les 1er mercredis du mois. (Réseau des médiathèques du plateau de Montbazens)

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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 32 09 65 38

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English :

Book discussion at the media library (2nd floor of the town hall) at 5pm. Information 05 32 09 65 38. Open to all. This event is held every 1st Wednesday of the month (Réseau des médiathèques du plateau de Montbazens)

L’événement Rencontre autour du livre Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)