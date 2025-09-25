Rencontre autour du livre « Le conflit n’est pas une agression » de Sarah Schulman Bibliothèque de Varzy Varzy

Rencontre autour du livre « Le conflit n’est pas une agression » de Sarah Schulman

Bibliothèque de Varzy 13 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

2025-09-25

Connaissez-vous l’arpentage? On n’a pas toujours l’énergie pour s’attaquer à des « pavés » d’essais de chercheurs et si nous les lisions à plusieurs? Il n’est pas besoin de connaître ni le sujet, ni le livre avant de venir. Limité à 15 personnes. Inscription obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Gratuit. .

Bibliothèque de Varzy 13 rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

