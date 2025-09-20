Rencontre autour du livre « Le Creux de l’Enfer, histoire d’un centre d’art » Centre d’art contemporain Thiers

Rencontre autour du livre « Le Creux de l’Enfer, histoire d’un centre d’art » Centre d’art contemporain Thiers samedi 20 septembre 2025.

Rencontre autour du livre « Le Creux de l’Enfer, histoire d’un centre d’art » Samedi 20 septembre, 16h00 Centre d’art contemporain Puy-de-Dôme

Informations et réservation au 0473802656

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Discusssion avec l’historienne Nathalie Ponsard et l’architecte Vincent Speller, modérée par Sophie Auger-Grapin – directrice du Centre d’art – organisée autour de la sortie du livre « Le Creux de l’Enfer, histoire d’un centre d’art », dans le cadre de sa réoverture après trois ans de ferneture pour travaux et l’agrandissement du centre d’art, qui fêtera bientôt ses 40 ans.

Centre d’art contemporain 83 avenue Joseph Claussat 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 80 26 56

© Le Creux de l’Enfer // Vincent Blesbois