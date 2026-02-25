On a tous des blessures.

À travers ce livre, Lise Bourbeau propose de réfléchir aux blessures émotionnelles qui peuvent marquer nos parcours : le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice. L’ouvrage invite à mieux comprendre comment ces expériences façonnent nos réactions, nos comportements et parfois même l’image que l’on a de soi.

Texte très populaire dans le domaine du développement personnel, il ouvre une réflexion sur la connaissance de soi, l’acceptation et le cheminement intérieur. Une lecture qui pousse à observer ses propres mécanismes avec plus de douceur et de lucidité.

Cette rencontre sera l’occasion de partager nos ressentis autour du livre, d’échanger sur nos expériences et de réfléchir ensemble à la manière dont ces blessures peuvent influencer nos relations aux autres — mais aussi la relation que l’on entretient avec soi-même.

Petit comité (7 personnes maximum).

Échanges libres, écoute et réflexions partagées.

BILLET INCLUANT LE LIVRE NUMÉRIQUE OFFERT.

Rendez-vous samedi 7 mars prochain pour discuter du livre « Les 5 blessures de l’âme » de Lise Bourbeau

Le samedi 07 mars 2026

de 10h00 à 12h35

gratuit

BILLET INCLUANT LE LIVRE NUMÉRIQUE OFFERT

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T13:35:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T12:35:00+02:00



https://www.eventbrite.ca/e/rencontre-autour-du-livre-les-5-blessures-de-lame-de-lise-bourbeau-tickets-1983894667355?aff=oddtdtcreator thatitclub@gmail.com L’adresse sera envoyée lors de l’inscription L’adresse sera envoyée lors de l’inscription



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

