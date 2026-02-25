Rencontre autour du livre « Les 5 blessures de l’âme » de Lise Bourbeau
Rencontre autour du livre « Les 5 blessures de l’âme » de Lise Bourbeau samedi 7 mars 2026.
On a tous des blessures.
À travers ce livre, Lise Bourbeau propose de réfléchir aux blessures émotionnelles qui peuvent marquer nos parcours : le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice. L’ouvrage invite à mieux comprendre comment ces expériences façonnent nos réactions, nos comportements et parfois même l’image que l’on a de soi.
Texte très populaire dans le domaine du développement personnel, il ouvre une réflexion sur la connaissance de soi, l’acceptation et le cheminement intérieur. Une lecture qui pousse à observer ses propres mécanismes avec plus de douceur et de lucidité.
Cette rencontre sera l’occasion de partager nos ressentis autour du livre, d’échanger sur nos expériences et de réfléchir ensemble à la manière dont ces blessures peuvent influencer nos relations aux autres — mais aussi la relation que l’on entretient avec soi-même.
Petit comité (7 personnes maximum).
Échanges libres, écoute et réflexions partagées.
BILLET INCLUANT LE LIVRE NUMÉRIQUE OFFERT.
Rendez-vous samedi 7 mars prochain pour discuter du livre « Les 5 blessures de l’âme » de Lise Bourbeau
Le samedi 07 mars 2026
de 10h00 à 12h35
gratuit
Tout public.
https://www.eventbrite.ca/e/rencontre-autour-du-livre-les-5-blessures-de-lame-de-lise-bourbeau-tickets-1983894667355?aff=oddtdtcreator thatitclub@gmail.com L’adresse sera envoyée lors de l’inscription L’adresse sera envoyée lors de l’inscription