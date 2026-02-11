Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara

Médiathèque de Sarlat 7 Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Samedi 21 février, 15h, Conférence de Renaud de Chaumaray, en partenariat avec la librairie de la Pelle aux Idées dans l’Auditorium de la Médiathèque de Sarlat .

