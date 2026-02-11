Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda
Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda samedi 21 février 2026.
Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara
Médiathèque de Sarlat 7 Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Samedi 21 février, 15h, Conférence de Renaud de Chaumaray, en partenariat avec la librairie de la Pelle aux Idées dans l’Auditorium de la Médiathèque de Sarlat .
Médiathèque de Sarlat 7 Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 75 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara
L’événement Rencontre autour du roman Quitter la vallée avec Renaud de Chaumara Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir