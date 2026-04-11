Rencontre autour du spectacle Mythe de Sisyphe Médiathèque La Graineterie Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne

Rencontre autour du spectacle Mythe de Sisyphe

Médiathèque La Graineterie 4B Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le mythe de Sisyphe , d’après l’essai d’Albert Camus, publié en 1942, n’avait jamais encore été adapté au théâtre. C’est le défi que s’est lancé Pierre Martot. De Paris à Avignon, le comédien a littéralement incarné ce texte à la portée philosophique universelle. Qui ne s’est jamais interrogé un jour sur l’absurdité de l’existence et la volonté d’avancer malgré tout ? Une réflexion qui fait d’autant plus écho aujourd’hui à l’actualité chaotique du monde. Interprète à la télévision et au cinéma, Pierre Martot est avant tout un acteur de théâtre. Habitué des lectures publiques, il s’est déjà plongé dans les œuvres de Marguerite Duras ou encore de Patrick Modiano, c’est désormais Camus qu’il met à l’honneur, seul en scène. Avant la représentation au cinéma l’Eden de Monségur, Pierre Martot expliquera sa rencontre avec le texte d’Albert Camus et répondra aux questions du public. .

Médiathèque La Graineterie 4B Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 88 35 bibliotheque@sauveterre-de-guyenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre autour du spectacle Mythe de Sisyphe

L’événement Rencontre autour du spectacle Mythe de Sisyphe Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Entre-deux-Mers