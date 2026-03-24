Rencontre autour du Surréalisme et la photographie Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Rencontre autour du Surréalisme et la photographie Rue du 19 Mars 1962 Léognan mercredi 1 avril 2026.
Rencontre autour du Surréalisme et la photographie
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.
Le surréalisme émerge à Paris dans les années 1920 et s’étend rapidement à l’échelle internationale. À cette époque, la photographie, encore récente, devient un terrain d’exploration pour ce mouvement. Alors qu’elle se limitait auparavant à représenter le réel, les surréalistes l’utilisent pour révéler l’invisible et exprimer l’imaginaire.
Par Les Déclencheurs Souples
Gratuit Tout public
Réservation conseillée .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Rencontre autour du Surréalisme et la photographie
L’événement Rencontre autour du Surréalisme et la photographie Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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