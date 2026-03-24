Rencontre autour du Surréalisme et la photographie Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rencontre autour du Surréalisme et la photographie

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Programmation proposée dans le cadre de La Semaine des Arts 2026 de Léognan.

Le surréalisme émerge à Paris dans les années 1920 et s’étend rapidement à l’échelle internationale. À cette époque, la photographie, encore récente, devient un terrain d’exploration pour ce mouvement. Alors qu’elle se limitait auparavant à représenter le réel, les surréalistes l’utilisent pour révéler l’invisible et exprimer l’imaginaire.

Par Les Déclencheurs Souples

Gratuit Tout public

Réservation conseillée .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre autour du Surréalisme et la photographie

L’événement Rencontre autour du Surréalisme et la photographie Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme