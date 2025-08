Rencontre autour du thé et de la céramique Marminiac

Rencontre autour du thé et de la céramique

1244, Route des combes Marminiac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

“Au gré de promenades dans les mines, dans les carrières, au bord des talus, sur les rives des étangs, près des sources, en montagne, je récolte argiles et minéraux. Avec ces matières que le vent, la pluie, le gel achèvent de transformer, je prépare les pâtes et les couvertes. Alors vient le moment du modelage. Sous les lentes et successives pressions des doigts, au creux de la main, l’argile devient bol. Dégourdis à l’orange clair, dans un four à bois, partiellement ou totalement enfumés, les bols recouverts de glaçure sont cuits un à un pendant plusieurs heures. Chacun d’entre eux est un fruit qui gorgé de feu parviendra peut-être à maturité.

Emmanuel ALEXIA vous propose une rencontre autour du thé et de la céramique. Potier depuis 30 années, créateur de céramiques dédiées à la contemplation et à l’usage du thé, il vous emmènera découvrir ses chemins d’argile, de la récolte des matières premières à la cuisson au feu de bois.

Des perceptions au soi intime, une heure de partage, d’échanges, de saveurs, de fragrances, de formes et de textures… Vous boirez dans les céramiques qu’il a lui-même créées.

Horaires Trois sessions de partage du thé seront offertes:

14h30-15h30/ 16h-17h/17h30-18h30

5-6 personnes par session

Sur inscription et paiement préalable.

Emmanuel ALEXIA proposera une petite installation-exposition. avec quelques céramiques (une vingtaine de pièces). Vase, chawans, théières verseuses, bols. 12 .

1244, Route des combes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68

English :

on walks through mines, quarries, along embankments, on the banks of ponds, near springs, in the mountains, I gather clays and minerals. With these materials, transformed by wind, rain and frost, I prepare pastes and coverings. Then comes the moment of modeling. Under the slow, successive pressure of my fingers, in the palm of my hand, the clay becomes a bowl. Thinned with light orange, in a wood-fired kiln, partially or totally smoked, the glaze-covered bowls are fired one by one for several hours. Each one is a fruit that will eventually ripen in the fire.

German :

bei Spaziergängen in Bergwerken, Steinbrüchen, an Böschungen, Teichufern, Quellen und in den Bergen sammle ich Ton und Mineralien. Aus diesen Materialien, die der Wind, der Regen und der Frost umwandeln, bereite ich Pasten und Güsse zu. Dann kommt der Moment des Modellierens. Unter dem langsamen und aufeinanderfolgenden Druck der Finger in der Handfläche wird der Ton zu einer Schale. In einem Holzofen, der teilweise oder ganz in Rauch gehüllt ist, werden die mit Glasur überzogenen Schalen nacheinander mehrere Stunden lang gebrannt. Jede Schale ist eine Frucht, die mit Feuer vollgesogen vielleicht einmal reifen wird.

Italiano :

durante le passeggiate nelle miniere, nelle cave, lungo gli argini, sulle rive degli stagni, vicino alle sorgenti e in montagna, raccolgo argille e minerali. Con questi materiali, trasformati dal vento, dalla pioggia e dal gelo, preparo paste e rivestimenti. Poi arriva il momento della modellazione. Sotto la lenta e successiva pressione delle mie dita, nel palmo della mia mano, l’argilla diventa una ciotola. Diluite con arancio chiaro, in un forno a legna, parzialmente o completamente affumicato, le ciotole ricoperte di smalto vengono cotte una per una per diverse ore. Ognuna di esse è un frutto che alla fine maturerà nel fuoco.

Espanol :

en paseos por minas, canteras, a lo largo de terraplenes, a orillas de estanques, cerca de manantiales y en las montañas, recojo arcillas y minerales. Con estos materiales, transformados por el viento, la lluvia y las heladas, preparo pastas y revestimientos. Luego llega el momento del modelado. Bajo la presión lenta y sucesiva de mis dedos, en la palma de mi mano, la arcilla se convierte en un cuenco. Diluido con naranja claro, en un horno de leña, parcial o totalmente ahumado, los cuencos cubiertos de esmalte se cuecen uno a uno durante varias horas. Cada uno es un fruto que acabará madurando en el fuego.

