Rencontre autour d’un livre Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Le rendez-vous des amoureux du livre
Le Club de lecture propose une rencontre autour d’un livre à la Mediathèque Joseph Rousse de La Plaine-sur-Mer.
Au programme
échange et débat avec les membres du club de lecture autour du livre La nuit au cœur de Nathacha Appanah
Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 28 46 64 clubdelecture.lp@gmail.com
