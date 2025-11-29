Rencontre autour d’un livre Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Rencontre autour d’un livre

Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Le rendez-vous des amoureux du livre



Le Club de lecture propose une rencontre autour d’un livre à la Mediathèque Joseph Rousse de La Plaine-sur-Mer.

Au programme

échange et débat avec les membres du club de lecture autour du livre La nuit au cœur de Nathacha Appanah

Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 28 46 64 clubdelecture.lp@gmail.com

English :

The meeting place for book lovers

German :

Der Treffpunkt für Buchliebhaber

Italiano :

Il posto giusto per gli amanti dei libri

Espanol :

El lugar ideal para los amantes de los libros

