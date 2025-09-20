RENCONTRE AUTOUR D’UN TABLEAU Musée d’art et d’histoire de Provence Grasse

RENCONTRE AUTOUR D’UN TABLEAU Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Provence Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Découvrez les coulisses du musée : comment les régisseurs des collections travaillent à la conservation d’un tableau ? Quels sont les gestes et les outils qui permettent de conserver une œuvre ?

Musée d'art et d'histoire de Provence 2 Rue Mirabeau, 06130 Grasse, France

