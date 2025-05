Rencontre avec Adélaïde Bon – Place Louis de la Bardonnie Bergerac, 12 juin 2025 19:00, Bergerac.

Dordogne

Rencontre avec Adélaïde Bon Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 19:00:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Rencontre avec Adélaïde Bon le jeudi 12 juin à 19h.

Rencontre avec Adélaïde Bon pour son ouvrage « Sous nos regards ».

Ce sont des femmes que tout le monde regarde mais que personne ne veut voir et encore moins entendre. Elles sont parties civiles dans deux procès majeurs qui doivent se tenir en France, ceux des affaires French Bukkake et Jacquie et Michel . Pour la première fois, les organisateurs, producteurs et acteurs de la violence pornographique seront jugés pour un système d’exploitation et de domination des femmes, de violences sexistes, racistes et classistes traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viols en réunion, violence, chantage, menaces.

Des dizaines de femmes ont porté plainte. Quinze autrices sont allées à leur rencontre pour raconter leurs histoires. Chacune à leur façon, elles disent à la fois leur résistance farouche et la violence qui continue longtemps après les tournages.. .

Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97

English : Rencontre avec Adélaïde Bon

Meet Adélaïde Bon on Thursday June 12 at 7pm.

German : Rencontre avec Adélaïde Bon

Treffen mit Adélaïde Bon am Donnerstag, den 12. Juni um 19 Uhr.

Italiano :

Incontro con Adélaïde Bon giovedì 12 giugno alle 19.00.

Espanol : Rencontre avec Adélaïde Bon

Encuentro con Adélaïde Bon el jueves 12 de junio a las 19.00 horas.

L’événement Rencontre avec Adélaïde Bon Bergerac a été mis à jour le 2025-05-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides