Rencontre avec… Adrien Genoudet Librairie La Curieuse Arudy mercredi 22 octobre 2025.

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-22

2025-10-22

Venez rencontrer l’auteur Adrien Genoudet à votre librairie préférée à l’occasion de la sortie de son roman Nancy-Saïgon, Editions du Seuil.

Quelque part en Lorraine un jour de 2020, pour faire de la place dans le caveau familial, Simone est incinérée. On redécouvre alors l’habit traditionnel indochinois qu’elle portait dans son cercueil. Une tunique de couleur bleue dont on ne savait qu’une chose le mari de Simone, Paul, la lui avait envoyée au début de la guerre d’Indochine, avant de disparaître.

Le narrateur hérite de ce vêtement en même temps que d’un carton portant la mention Nancy-Saïgon et contenant la correspondance de Paul et Simone. Reclus dans son studio, il parcourt ces lettres. Au fil des pages, un homme apparaît un certain Tilleul. Un homme dont le rôle se révèle complexe, voire trouble. Et qui semble faire le lien entre des désirs et des crimes. (Seuil.com) .

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com

