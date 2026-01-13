Rencontre avec Agathe Halais, autrice de la BD Miroir aux amulettes Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 21 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

À l’occasion de la sortie de sa bande dessinée Miroir aux amulettes, Agathe Halais, autrice et illustratrice rennaise, nous parle de son travail et de ce qui l’inspire.

Cette rencontre, organisée en écho à l’exposition présentée à la bibliothèque du 6 au 28 février, est suivie d’une séance de dédicaces. Possibilité d’apporter son album pour les dédicaces.

Début : 2026-02-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



