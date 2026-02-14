Rencontre avec Agathe Halais, autrice de la BD Miroir aux amulettes, Bibliothèque Triangle, Rennes

Rencontre avec Agathe Halais, autrice de la BD Miroir aux amulettes Samedi 21 février, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

entrée libre

Cette rencontre, organisée en écho à l’exposition présentée à la bibliothèque du 6 au 28 février, est suivie d’une séance de dédicaces. Possibilité d’apporter son album pour les dédicaces.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 93 »}]

À l’occasion de la sortie de sa bande dessinée Miroir aux amulettes, Agathe Halais, autrice et illustratrice rennaise, nous parle de son travail et de ce qui l’inspire. rencontre adultes

